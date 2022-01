Concessioni balneari a Ostia, l’ex Sindaca e il M5S presentano un altro esposto contro il Pd (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ostia – “Dopo il primo esposto a Corte dei Conti e Procura per la sospensiva dei bandi di gara per l’affidamento delle Concessioni demaniali marittime scadute nel 2020, abbiamo provveduto a integrarlo con un secondo esposto a seguito dell’annullamento dei bandi stessi. Questo sottoscritto anche dalla ex Sindaca di Roma Virginia Raggi e dai consiglieri capitolini Linda Meleo e Paolo Ferrara, quest’ultimo già firmatario del primo esposto”. E’ con queste parole che Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, consiglieri del Movimento 5 Stelle in X Municipio, hanno annunciato di voler proseguire la loro battaglia contro l’annullamento, ad opera del minisindaco Mario Falconi, dei bandi per l’affidamento di 37 Concessioni demaniali marittime di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022)– “Dopo il primoa Corte dei Conti e Procura per la sospensiva dei bandi di gara per l’affidamento delledemaniali marittime scadute nel 2020, abbiamo provveduto a integrarlo con un secondoa seguito dell’annullamento dei bandi stessi. Questo sottoscritto anche dalla exdi Roma Virginia Raggi e dai consiglieri capitolini Linda Meleo e Paolo Ferrara, quest’ultimo già firmatario del primo”. E’ con queste parole che Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, consiglieri del Movimento 5 Stelle in X Municipio, hanno annunciato di voler proseguire la loro battaglial’annullamento, ad opera del minisindaco Mario Falconi, dei bandi per l’affidamento di 37demaniali marittime di ...

