Concessioni balneari a Ostia | Falconi replica ai 5S | “I bandi erano uno sfacelo”

(Di venerdì 21 gennaio 2022)– “I rappresentanti dell’ex maggioranza del X Municipio, supportati dai loro referenti che siedono in Aula Giulio Cesare, dimostrando di essere ancora frastornati dal vento elettorale che, finalmente cambiato, li ha tolti dal vertice dell’amministrazione Comunale e Municipale, hanno cercato di dare risalto ad una iniziativa da basso Impero“. E’ quanto afferma Mario, presidente del X Municipio di Roma Capitale, in risposta all’esposto presentato dal M5S contro il Pd (leggi qui) per la concessionedi. “Tentare di percorrere la via giudiziaria, invece di confrontarsi in quella politica, dimostra di non voler perseguire il bene comune – spiega-. Eppure, i fatti di questi giorni dovrebbero loro avere insegnato che la via giudiziaria può essere scivolosa e, talvolta, può ...