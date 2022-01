“Con l’uomo della mia collega”. Giovanni Ciacci, confessioni boom: “E quel politico importante” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel corso di un’esaustiva e scottante intervista rilasciata al settimanale Chi, Giovanni Ciacci si è aperto riguardo le sue conquiste. “Ho tradito tantissimo, ma ho avuto pure le mie delusioni. La più grande con un uomo di potere, un politico. Ma non è stato l’unico. Passioni inenarrabili con ministri, portavoce e persino portaborse”, ha cominciato. Una chiacchierata senza filtri, quella con la famosa rivista diretta da Alfonso Signorini, durante la quale il costumista non è riuscito a trattenere un segreto. Giovanni Ciacci ha vissuto una relazione passionale col compagno di una sua collega. Un fatto risalente a poco prima della pandemia, che ha recato, oltre alla passione, anche grande sofferenza. Giovanni ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel corso di un’esaustiva e scottante intervista rilasciata al settimanale Chi,si è aperto riguardo le sue conquiste. “Ho tradito tantissimo, ma ho avuto pure le mie delusioni. La più grande con un uomo di potere, un. Ma non è stato l’unico. Passioni inenarrabili con ministri, portavoce e persino portaborse”, ha cominciato. Una chiacchierata senza filtri,la con la famosa rivista diretta da Alfonso Signorini, durante la quale il costumista non è riuscito a trattenere un segreto.ha vissuto una relazione passionale col compagno di una sua. Un fatto risalente a poco primapandemia, che ha recato, oltre alla passione, anche grande sofferenza....

