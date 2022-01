Con “Imprendigreen” si certifica la sostenibilità ambientale delle imprese

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ha preso il via la nuova iniziativa “”, che si inserisce nel più ampio progetto di “Confcommercio per l’ambiente” Confcommercio da anni è impegnata nella, con la convinzione che gli sforzi in questo settore possono avere un duplice risultato positivo: rafforzare l’economia da una parte e dall’altra migliorare la qualità della vita. Con l’iniziativaConfcommercio Como vuole offrire ai propri associati un riconoscimento alleattraverso l’assegnazione di un marchio diper coloro che sapranno maggiormente distinguersi nella tutela. Oltre al marchio diil progetto prevede corsi di formazione con il coinvolgimento di partner ed enti di ricerca nazionale ed internazionale (come la Scuola ...