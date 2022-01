Con Draghi al Colle si scivola verso il presidenzialismo Parla Nichi Vendola

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “Non è certo un passaggio ordinario eleggere il Capo dello stato, il garante della Costituzione: lo è tanto più nell'attuale ciclo emergenziale, con la politica che applaude al proprio commissariamento e fonda la propria legittimazione nella pratica del surf, cavalcando le onde mediatiche e barricandosi nella dimensione nevrotica dei social”:mentare dal 1992 al 2005, poi governatore della Puglia per due mandati, è un osservatore attento (da sinistra) dei ludi quirinalizi e offre una lettura del passaggio in corso tra memoria storica e riflessioni disincantate. Al Foglio Mario Tronti ha descritto il Palazzo come abitato dal “peggior ceto politico del nostro tempo”. I giochi sono davvero in mano a classi dirigenti politiche così inadeguate? “Il populismo di destra, di centro e di sinistra – e cioè il berlusconismo, ...

borghi_claudio : Eh sì... Quirinale, Fraccaro: 'Clima velenoso, non voterò Draghi' - Politica - ANSA - ItaliaViva : La scuola deve restare aperta. Punto. Ha ragione il Presidente Draghi e siamo d'accordo con lui. Ne va della salute… - fattoquotidiano : Draghi prepara la fuga sul Colle, con l'aiutino dei giornali dell'establishment - ALFO100897 : RT @ClaireMathison2: Domani faccio una bella spesa di carne,pollo e pesce alla mia amica Dalia,sospesa senza stipendio da novembre,perché n… - danielamarcinn2 : RT @RC48183741: @Agenzia_Ansa Ma Draghi sta facendo quello che fece in Grecia. Purtroppo con la complicità dei magistrati altrimenti sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Draghi

... "In merito ad alcune ricostruzioni fantasiose riguardo il mio incontroMatteo Salvini, vorrei ... Perciò, vorrei sgombrare subito il campo da ogni dubbio dicendo che non voterò mai Mario" .La nascita di un nuovo governo, probabilmente guidato dall'attuale titolare dell'Economia Daniele Franco ,al Colle, porterebbe inevitabilmente a cambiamenti profondi nella squadra di ...Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Secondo me dovrebbe restare questa maggioranza, come elegge Draghi al Quirinale trova un punto di incontro per proseguire l'azione di governo. Se non c'è una convergenza ...Elezioni Quirinale 2022, ultime notizie: i candidati e gli incontri di giornata. Draghi al Colle, il "governo fotocopia" e le ultime carte di Berlusconi ...