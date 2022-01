Computer | gaming e TV | ecco le migliori offerte della promo PC Mania MediaWorld

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Continuano i giorni didacon l’iniziativa TV e PC: fino al 26 gennaio tanti sconti su portatili, tablet, Smart TV e prodotti. Data la nutrita selezione di prodotti in offerta – e non dimenticate che fino al 30 gennaio è attiva anche laXDays – ci siamo presi la libertà di fare una scrematura delle: le troverete qui in basso, divise per categoria. Gli acquirenti possono anche usufruire di un finanziamento a tasso zero per prodotti a partire da 199 euro in su con TAN 0% e TAEG 0%: si tratta di una iniziativa interna a, per cui vi rimandiamo alla pagina dedicata. Inoltre vi ricordiamo cheoffre ben 4 mesi gratuiti di Apple Music: basta effettuare l’accesso qui ...