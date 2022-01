Coltivazione di marijuana e furto di elettricità: arrestato 40enne (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) e della locale Stazione, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Sarno (SA), al termine di capillare attività informativa supportata da specifici servizi di osservazione e pedinamento tesa a riscontrare l’esistenza di una piantagione di “cannabis indica” all’interno di un’abitazione, hanno tratto in arresto, in Guardia Sanframondi (BN), un quarantenne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché nella mansarda, trasformata appositamente in serra per la Coltivazione, sono state rinvenute due piante di “cannabis indica”, in piena inflorescenza, alte circa un metro e mezzo, fogliame ed inflorescenze contenute in buste di plastica per un peso di circa due chilogrammi, oltre a fertilizzanti ed altro materiale atto allo scopo. I militari hanno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) e della locale Stazione, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Sarno (SA), al termine di capillare attività informativa supportata da specifici servizi di osservazione e pedinamento tesa a riscontrare l’esistenza di una piantagione di “cannabis indica” all’interno di un’abitazione, hanno tratto in arresto, in Guardia Sanframondi (BN), un quarantenne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché nella mansarda, trasformata appositamente in serra per la, sono state rinvenute due piante di “cannabis indica”, in piena inflorescenza, alte circa un metro e mezzo, fogliame ed inflorescenze contenute in buste di plastica per un peso di circa due chilogrammi, oltre a fertilizzanti ed altro materiale atto allo scopo. I militari hanno ...

