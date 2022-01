Colle, la contraddizione dell’opzione Draghi (Di venerdì 21 gennaio 2022) È importante per il centrodestra non essere estromesso dalla corsa al Colle, arenandosi in una discussione interna paralizzante e precorritrice di sicuro fallimento e, così, dissipando la maggioranza (relativa) che detiene in Parlamento. L’elezione del Presidente della Repubblica non si può decontestualizzare dalla fase in cui sono incardinati i partiti che sostengono il governo di unità nazionale. Ecco perché l’opzione Draghi al Quirinale dovrebbe prevedere una soluzione parallela per la gestione dell’orizzonte residuo della legislatura, considerando gli onerosi impegni sull’implementazione dei progetti finanziati dal Pnrr, sugli interventi da varare per sterilizzare il rincaro dell’energia e sulla strategia di rientro alla normalità post-pandemica. L’ipotesi Draghi al Colle Traslocare al Colle la ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 21 gennaio 2022) È importante per il centrodestra non essere estromesso dalla corsa al, arenandosi in una discussione interna paralizzante e precorritrice di sicuro fallimento e, così, dissipando la maggioranza (relativa) che detiene in Parlamento. L’elezione del Presidente della Repubblica non si può decontestualizzare dalla fase in cui sono incardinati i partiti che sostengono il governo di unità nazionale. Ecco perché l’opzioneal Quirinale dovrebbe prevedere una soluzione parallela per la gestione dell’orizzonte residuo della legislatura, considerando gli onerosi impegni sull’implementazione dei progetti finanziati dal Pnrr, sugli interventi da varare per sterilizzare il rincaro dell’energia e sulla strategia di rientro alla normalità post-pandemica. L’ipotesialTraslocare alla ...

