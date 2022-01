Colantuono | “Giochiamo ma in che condizione?” a Salerno parlano di campionato falsato

Leggi su napolipiu

(Di sabato 22 gennaio 2022) Napoli-Salernitana si gioca, ma non mancano le recriminazioni come quelle dell’allenatore Stefano. Il tecnico dei granata in conferenza stampa ha detto: “Due calciatori si sono negativizzati e non sappiamo se possiamo aggregarli al gruppo perché dovranno superare dei test da sforzo come previsto dal protocollo. Ci sono otto calciatori che hanno il covid e, di conseguenza, non saranno a disposizione. Va ricordato che abbiamo infortuni e altre indisponibilità: partiremo per Napoli tra mille difficoltà. Ci sono cose che non riesco a capire. Abbiamo otto positivi, in questo momento, e speriamo che domani non ci siano ulteriori sorprese“.aggiunge anche che ci sono “calciatori che giocheranno per onor di firma. Chi gioco rischia di farsi male. Inoltre abbiamo Ranieri squalificato“. Intanto anche i media più vicini alla Salernitana ...