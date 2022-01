CMIT TV | TG Mercato e Speciale Fantacalcio | RIVEDI la DIRETTA!

Advertising

insiderismoo : RT @calciomercatoit: ???@FabDellaValle alla CMIT TV: 'I bianconeri hanno un budget di massimo 70 milioni sul mercato, o lo utilizzano adesso… - calciomercatoit : ???@FabDellaValle alla CMIT TV: 'I bianconeri hanno un budget di massimo 70 milioni sul mercato, o lo utilizzano ade… - francescoiucca : RT @calciomercatoit: ?? - GiuliaGiroldini : RT @calciomercatoit: ?? - danieletrecca : RT @calciomercatoit: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : CMIT Mercato

CalcioMercato.it

Calciomercato, l'assalto a Vlahovic e il destino di Dybala Fabiana Della Valle aTVUn'... Chiosa finale ancora sul: 'Colpo a centrocampo o in attacco? Se lo fa, lo fa in attacco. I 9 e 10 ......sul nostro canale TwitchNuovo appuntamento suTV: a partire dalle ore 15.00 saremo in diretta come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it per approfondire le ultime novità disulla ...Appuntamento su CMIT TV: alle 15 nuovo speciale di calciomercato, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch ...Appuntamento su CMIT TV: alle 15 nuovo speciale di calciomercato, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch ...