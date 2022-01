Claudio Baglioni | al via il tour “DODICI NOTE SOLO” | 60 date nei teatri lirici

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo “As”, “InCanto” e “DieciDita”, il grande ritorno dal vivo di, con il suo concerto più appassionante, esclusivo, unico: ““. Che tipo di spettacolo sarà “”? “” vedrà– voce, pianoforte e altri strumenti – protagonista, insieme alle composizioni più preziose del suo straordinario repertorio, di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 60e di tradizione più prestigiosi d’Italia. Un nuovo percorso d’arte nell’arte, che debutterà infatti, lunedì 24 gennaio da uno dei palcoscenici più ...

13 marzo 2022 "Dodici note solo" , il tour attesissimo di, farà tappa all'Auditorium Unità d'Italia di Isernia: voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più ...Dodici note solo " è il nuovo tour di, che segna il grande ritorno dell'autore sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d'Italia. Il concerto di Lunedì 4 Aprile 2022 al Teatro Filarmonico ..."DODICI NOTE SOLO" segnerà il grande ritorno della musica dal vivo, la prima vera tournée nei teatri, un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respir ...