Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2021-2022: Roeiseland leader, Wierer si qualifica per la mass start olimpica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Classifica Coppa DEL Mondo biathlon femminile GENERALE 1 Roeiseland Marte Olsbu NOR 651 2 OEBERG Elvira U25 SWE 563 3 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 535 4 HAUSER Lisa Theresa AUT 483 5 OEBERG Hanna SWE 482 6 SOLA Hanna BLR 410 7 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE FRA 385 9 DAVIDOVA Marketa U25 CZE 372 7 BESCOND Anais FRA 37110 Wierer Dorothea ITA 370 25 VITTOZZI Lisa ITA 18273 SANFILIPPO Federica ITA 21 Classifica Coppa DEL Mondo biathlon femminile SPRINT 1 Roeiseland MARTE OLSBU 299 2 OEBERG ELVIRA 246 3 ALIMBEKAVA DZINARA 244 4 SOLA HANNA 243 5 OEBERG HANNA 223 6 HAUSER LISA THERESA 199 7 BESCOND ANAIS 196 8 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 173 9 CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 17310 ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022)DELGENERALE 1Marte Olsbu NOR 651 2 OEBERG Elvira U25 SWE 563 3 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 535 4 HAUSER Lisa Theresa AUT 483 5 OEBERG Hanna SWE 482 6 SOLA Hanna BLR 410 7 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE FRA 385 9 DAVIDOVA Marketa U25 CZE 372 7 BESCOND Anais FRA 37110Dorothea ITA 370 25 VITTOZZI Lisa ITA 18273 SANFILIPPO Federica ITA 21DELSPRINT 1MARTE OLSBU 299 2 OEBERG ELVIRA 246 3 ALIMBEKAVA DZINARA 244 4 SOLA HANNA 243 5 OEBERG HANNA 223 6 HAUSER LISA THERESA 199 7 BESCOND ANAIS 196 8 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 173 9 CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 17310 ...

