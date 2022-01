Ciprian e Andrea Nicole | stoccate al programma | “Non avrei mai accettato…” partecipazione al GFG Vip? VIDEO

(Di venerdì 21 gennaio 2022) A distanza di un po’ di tempo dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne,hanno rilasciato un’intervista su di un portale di gossip. I due sono tornati a ripercorrere un po’ tutte le tappe del loro percorso e non solo. Nel corso della chiacchierata, infatti, non hanno potuto fare L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Diregiovani : Dopo Roberta Giusti e Samuele Carniani, anche #AndreaNicole Conte e #Ciprian Aftim si raccontano a poco più di un m… - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, la bomba di Ciprian su Andrea Nicole: `Non avrei accettato`, finalmente tutta la verità – Libero Qu… - occhio_notizie : Uomini e Donne: com'è Ciprian fuori dalle telecamere, Andrea Nicole parla a distanza di un mese #uominiedonne - ParliamoDiNews : UeD, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim rivelano uno scoop sulla loro attuale vita | Il Vicolo delle News #andrea… - VicolodelleNews : #UominieDonne , #AndreaNicoleConte e #CiprianAftim rivelano uno scoop sulla loro attuale vita Per leggere cliccate… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciprian Andrea

Leggi anche - > Uomini e Donne, ricordate la corteggiatrice non scelta daZelletta? Eccola ... "Sono rimasto scioccato": Samuele rivela cos'è accaduto condopo il programma Come dicevamo ...Dopo Roberta Giusti e Samuele Carniani, ancheNicole Conte eAftim si raccontano a poco più di un mese dalla scelta nello studio di Uomini e Donne e commentano il trono di Luca Salatino . Anche l'ex tronista dice la sua su come sta ...Tra i protagonisti di quest'ultima edizione di Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte è sicuramente stata la più discussa. Il percorso dell'ex tronista ha ...Ciprian Aftim commenta la scelta di Luca Salatino, l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne, che dopo non essere stato ...