Cinema, musei, teatri: il Covid da due anni penalizza l’industria dell’intrattenimento (Di venerdì 21 gennaio 2022) Circa 4 italiani su 10 hanno smesso di frequentare i luoghi dell’intrattenimento e della cultura a causa della pandemia. Tra le principali motivazioni emerge il timore di essere contagiati (47%), ma anche dalle mancate opportunità e possibilità avute durante l’ultimo anno (37%). E’ quanto emerge da un‘indagine elaborata dall’Osservatorio Hybrid Lifestyle di Nomisma che, in collaborazione con Crif, ha evidenziato la contrazione dei consumi culturali. L’indagine ha stimato che la quota di imprese culturali e di intrattenimento che ha manifestato seri rischi di chiusura è stata superiore al 60% nel 2020 (fonte Istat). Un gap importante si è registrato tra 2019 e 2020 considerando sia il numero di visitatori che gli introiti dei musei. Nel 2020 sono mancati all’appello 9,7 milioni di visitatori (pari al -69%) – erano 14,1 nel 2019; questo ha avuto un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Circa 4 italiani su 10 hanno smesso di frequentare i luoghie della cultura a causa della pandemia. Tra le principali motivazioni emerge il timore di essere contagiati (47%), ma anche dalle mancate opportunità e possibilità avute durante l’ultimo anno (37%). E’ quanto emerge da un‘indagine elaborata dall’Osservatorio Hybrid Lifestyle di Nomisma che, in collaborazione con Crif, ha evidenziato la contrazione dei consumi culturali. L’indagine ha stimato che la quota di imprese culturali e di intrattenimento che ha manifestato seri rischi di chiusura è stata superiore al 60% nel 2020 (fonte Istat). Un gap importante si è registrato tra 2019 e 2020 considerando sia il numero di visitatori che gli introiti dei. Nel 2020 sono mancati all’appello 9,7 milioni di visitatori (pari al -69%) – erano 14,1 nel 2019; questo ha avuto un ...

Advertising

SecolodItalia1 : Cinema, musei, teatri: il Covid da due anni penalizza l’industria dell’intrattenimento - rosasalvatoreNH : RT @AlessiaEffe_: Io voglio fare la vita da umile ricca intellettuale, quella che passa il tempo a leggere, va per musei, gira in bici al p… - CommozioniA : @BrindusaB1 Qui è tutto aperto ai vaccinati Alcuni Musei hanno ridotto i giorni di apertura Cinema, teatri e conce… - Maryjb81Maryjb : ognuno di loro fino a quando non chiuderò gli occhi un'ultima volta. I musei? Il cinema?I tramonti e le albe sono s… - postconcerto : andare per musei, disegnare, viaggiare/visitare posti nuovi, cinema ????? -