Cieli sereni e nebbia nella media mattutina e bassa pianura

Si avvicina il weekend: sotto quale cielo a Bergamo lo spiega Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un impulso di aria molto fredda di origine artica sta scivolando in queste ore verso l'Europa orientale e i Balcani, interessando in maniera parziale i settori adriatici dell'Italia, mentre sull'Europa occidentale persiste un'ampia area di alta pressione. Tale scenario rimarrà invariato anche nei giorni successivi, con correnti in quota dai quadranti settentrionali e tempo stabile sulla Lombardia, in un contesto di temperature in linea per il periodo. Venerdì 21 gennaio 2022 Tempo Previsto: Su Alpi, Prealpi, alta pianura e area appenninica bel tempo. Sulla fascia di media e bassa pianura nebbie o nubi basse in mattinata, in parziale dissolvimento in giornata e in nuova formazione dalla ...

