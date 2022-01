Ciclocross: la Coppa del Mondo 2022 si chiude a Hoogerheide con il GP Adrie Van Der Poel (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo spettacolo della Coppa del Mondo di Ciclocross arriva al suo capitolo conclusivo domenica 23 gennaio con l’ultima tappa a Hoogerheide, nei Paesi Bassi. Il tradizionale percorso del Brabante Settentrionale ospiterà il GP Adrie Van der Poel, teatro degli ultimi appuntamenti per Uomini e Donne Elite, mentre la Coppa del Mondo per le categorie Junior e Under 23 si è conclusa la scorsa settimana con le gare francesi di Flamanville. La corsa di Hoogerheide è una delle più prestigiose del panorama internazionale, ma con le classifiche generali di Coppa che hanno sostanzialmente già espresso tutti i verdetti stagionali, è inevitabile che entrambe le gare verranno corse con un occhio già puntato verso l’appuntamento più ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo spettacolo delladeldiarriva al suo capitolo conclusivo domenica 23 gennaio con l’ultima tappa a, nei Paesi Bassi. Il tradizionale percorso del Brabante Settentrionale ospiterà il GPVan der, teatro degli ultimi appuntamenti per Uomini e Donne Elite, mentre ladelper le categorie Junior e Under 23 si è conclusa la scorsa settimana con le gare francesi di Flamanville. La corsa diè una delle più prestigiose del panorama internazionale, ma con le classifiche generali diche hanno sostanzialmente già espresso tutti i verdetti stagionali, è inevitabile che entrambe le gare verranno corse con un occhio già puntato verso l’appuntamento più ...

