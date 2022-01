Ciclocross: i convocati azzurri per i Mondiali di Fayetteville (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ormai manca poco più di una settimana all’appuntamento più importante dell’anno per il Ciclocross: i Mondiali di Fayetteville del 29-30 gennaio. La Federciclismo ha diramato oggi la lista di tutti i convocati azzurri per la manifestazione iridata. Se nelle prove elite le possibilità per il team italiano di ottenere un grande risultato sono limitate a qualche exploit, nelle categorie giovanili potremo provare a dire la nostra. Andiamo a esaminare le liste nel dettaglio: Tra gli uomini Elite, l’unico atleta a difendere i colori azzurri sarà il campione italiano Jakob Dorigoni. L’altoatesino dovrà provare a ripetere la grande gara disputata lo scorso novembre agli europei di Col du Vam, dove riuscì a trovare un ottimo nono posto, in quella che è stata nettamente la sua migliore ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ormai manca poco più di una settimana all’appuntamento più importante dell’anno per il: ididel 29-30 gennaio. La Federciclismo ha diramato oggi la lista di tutti iper la manifestazione iridata. Se nelle prove elite le possibilità per il team italiano di ottenere un grande risultato sono limitate a qualche exploit, nelle categorie giovanili potremo provare a dire la nostra. Andiamo a esaminare le liste nel dettaglio: Tra gli uomini Elite, l’unico atleta a difendere i colorisarà il campione italiano Jakob Dorigoni. L’altoatesino dovrà provare a ripetere la grande gara disputata lo scorso novembre agli europei di Col du Vam, dove riuscì a trovare un ottimo nono posto, in quella che è stata nettamente la sua migliore ...

Advertising

SpazioCiclismo : Ecco i nomi dei dodici Azzurri convocati per il Mondiale Cx di Fayetteville (USA) - bicitv : Mondiali Ciclocross: gli azzurri convocati per Fayetteville - MTB_VCO : Campionati del Mondo Ciclocross: azzurri convocati e programma di Fayetteville - cycling_360 : Mondiali Ciclocross - Gli azzurri convocati per #Fayetteville2022 - bicitv : Coppa del Mondo Ciclocross: gli azzurri convocati per l’ultimo atto di Hoogerheide -