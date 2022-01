Chiara Ferragni romantica con il look piumato per la cena con Fedez (Di venerdì 21 gennaio 2022) cena romantica per Chiara Ferragni e Fedez, che in un colpo solo hanno spazzato via tutti i rumors su una loro presunta crisi. Il rapper ha organizzato per l’imprenditrice digitale un magico appuntamento nell’esclusivo ristorante di Carlo Cracco, nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Vi raccomandiamo... Chiara Ferragni: un make-up da sogno tutto da imitare Tra petali di rose rosse, candele e piatti prelibati, la coppia si è dedicata un po’ di tempo all’insegna della dolcezza. Non solo, ma Federico Lucia, in arte Fedez, è riuscito anche a stupire la moglie con un regalo da capogiro: un bracciale Cartier del valore di 318mila euro. Ovviamente tutto è stato immortalato e debitamente ... Leggi su diredonna (Di venerdì 21 gennaio 2022)per, che in un colpo solo hanno spazzato via tutti i rumors su una loro presunta crisi. Il rapper ha organizzato per l’imprenditrice digitale un magico appuntamento nell’esclusivo ristorante di Carlo Cracco, nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Vi raccomandiamo...: un make-up da sogno tutto da imitare Tra petali di rose rosse, candele e piatti prelibati, la coppia si è dedicata un po’ di tempo all’insegna della dolcezza. Non solo, ma Federico Lucia, in arte, è riuscito anche a stupire la moglie con un regalo da capogiro: un bracciale Cartier del valore di 318mila euro. Ovviamente tutto è stato immortalato e debitamente ...

