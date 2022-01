Chi ha vinto The Voice Senior 2022? Il nome del vincitore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo settimane di successi, audizioni al buio e selezioni, finalmente è arrivato il giorno della finale di The Voice Senior, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60. Ma chi ha vinto questa seconda edizione? Scopriamo tutto sul vincitore! Chi ha vinto The Voice Senior 2022? 12 i finalisti del programma di successo di Rai 1, tutti capitanati dai loro coach, Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti, che in queste settimane li hanno seguiti e supportati. Solo uno di loro, però, ha vinto la trasmissione e ha avuto modo di esibirsi più volte durante la serata. Due, infatti, le manche a eliminazione in cui sarà richiesto il parere dei telespettatori. La prima porterà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo settimane di successi, audizioni al buio e selezioni, finalmente è arrivato il giorno della finale di The, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60. Ma chi haquesta seconda edizione? Scopriamo tutto sul! Chi haThe? 12 i finalisti del programma di successo di Rai 1, tutti capitanati dai loro coach, Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti, che in queste settimane li hanno seguiti e supportati. Solo uno di loro, però, hala trasmissione e ha avuto modo di esibirsi più volte durante la serata. Due, infatti, le manche a eliminazione in cui sarà richiesto il parere dei telespettatori. La prima porterà ...

Advertising

CorriereCitta : Chi ha vinto The Voice Senior 2022? Il nome del vincitore #thevoicesenior - AnnaMancini81 : The Voice Senior diretta 21 gennaio: la finale, l’annuncio del vincitore - cibidibidebe : @EdgarX01193587 @sportface2016 @Avv_Bianco_Nero Non ci provare, sai di cosa parlo, degli scudetti che avete 'vinto'… - flazia24 : RT @Ladal17: #Berrettini: 'Mi sono detto che il match lo avrebbe vinto chi lo voleva di più. Quindi potrei dire che ho vinto perché lo desi… - martinasflicker : bella la bandiera nel tuo nome, ricordi chi ha vinto l’europeo? -