Chi è Manila Nazzaro? Età, vita privata e Instagram

Ecco cosa sappiamo dell'ex Miss Italia Manila Nazzaro, oggi concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Chi è Manila Nazzaro
Nome e Cognome: Manila Nazzaro
Data di nascita: 10 ottobre 1977
Luogo di Nascita: Foggia
Età: 44 anni
Altezza: 1,80 cm
Peso: 58 kg
Segno zodiacale: Bilancia
Professione: Conduttrice televisiva e radiofonica
Fidanzato: Lorenzo Amoruso
Figli: Ha due figli
Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili
Profilo Instagram: @ManilaNazzaro

