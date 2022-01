Chi è Elisabetta Belloni, il nome a sorpresa per il Quirinale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Negli ultimi giorni il suo nome era apparso in quell’elenco di possibili sostituti di Mario Draghi a Palazzo Chigi in caso di ascesa al Colle del Presidente del Consiglio. Oggi, però, le carte in tavola potrebbero cambiare: nelle varie liste dei partiti che si stanno confrontando in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica, ecco emergere la figura di Elisabetta Belloni. Potrebbe essere proprio lei, attualmente capo del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) la personalità in grado di mettere d’accordo Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle e Lega. A fare il suo nome è stato il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez a Tagadà. Elisabetta Belloni, chi è il nome a sorpresa per il Quirinale E nel novero ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Negli ultimi giorni il suoera apparso in quell’elenco di possibili sostituti di Mario Draghi a Palazzo Chigi in caso di ascesa al Colle del Presidente del Consiglio. Oggi, però, le carte in tavola potrebbero cambiare: nelle varie liste dei partiti che si stanno confrontando in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica, ecco emergere la figura di. Potrebbe essere proprio lei, attualmente capo del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) la personalità in grado di mettere d’accordo Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle e Lega. A fare il suoè stato il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez a Tagadà., chi è ilper ilE nel novero ...

