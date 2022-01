Che qualcuno aiuti Giroud: «Non ho ancora capito il gol annullato contro il Napoli per il mio fuorigioco» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Su La Stampa un’intervista all’attaccante del Milan, Olivier Giroud. Tra le tante cose parla degli arbitri. La partita con lo Spezia è stata decisa dal pasticciaccio del direttore di gara, Marco Serra. Ma Giroud pensa ancora al gol annullato a Kessie contro il Napoli per il suo fuorigioco mentre era a terra, sotto Juan Jesus. «L’arbitro ha sbagliato e ha chiesto scusa. Lo abbiamo visto sulla sua faccia. Ne approfitto per dire che non ho ancora capito bene l’annullamento del gol al Napoli prima di Natale per la mia posizione giudicata di fuorigioco attivo. Ma dovevamo metterla a letto prima la partita con lo Spezia, potevamo segnare il 2-0. Dobbiamo utilizzare questa frustrazione in modo positivo. Tutti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) Su La Stampa un’intervista all’attaccante del Milan, Olivier. Tra le tante cose parla degli arbitri. La partita con lo Spezia è stata decisa dal pasticciaccio del direttore di gara, Marco Serra. Mapensaal gola Kessieilper il suomentre era a terra, sotto Juan Jesus. «L’arbitro ha sbagliato e ha chiesto scusa. Lo abbiamo visto sulla sua faccia. Ne approfitto per dire che non hobene l’annullamento del gol alprima di Natale per la mia posizione giudicata diattivo. Ma dovevamo metterla a letto prima la partita con lo Spezia, potevamo segnare il 2-0. Dobbiamo utilizzare questa frustrazione in modo positivo. Tutti ...

