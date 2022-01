Che fotne di ispirazione incredibile questa coraggiosa | giovanissima donna!

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Francesco, il pilota che insegna a non avere paura di volare guarda le foto «Non lo rifarei». Le sue prime parole, una volta atterrata all’aeroporto di di Kortrijk-Wevelgem, in Belgio, dopo aver percorso 51 mila km sopra 52 Paesi, sono state queste, miste alla felicità di aver compiuto un’impresa epica. Letteralmente epica: Zara Rutherford, 19 anni, risulta la più giovane pilota donna ad aver fatto il giro del mondo in solitaria. Leggi anche › Ha 26 anni la più giovane pilota del mondo Zara Rutherford atterra in ...