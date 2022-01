C’è posta per te, Maria De Filippi conduce il terzo appuntamento: gli ospiti della puntata (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una nuova serata piena di emozioni e di storie toccanti è pronta ad andare in scena su Canale5 sabato 22 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30. Maria De Filippi torna in prima serata sulla sua rete preferita per condurre dallo studio un nuovo appuntamento di C’è posta per te che continuerà a raccontare i sentimenti, le emozioni, gli addii, i sorrisi e le sorprese fatte dai grandi ospiti alla gente comune che le affida le loro toccanti storie alla conduttrice. Ecco quello che vedremo questa sera su Canale5 a partire dalle ore 21:30 e chi saranno i due attesi ospiti della terza puntata che si presteranno per delle toccanti sorprese. C’è posta per te: la terza puntata della 25esima ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una nuova serata piena di emozioni e di storie toccanti è pronta ad andare in scena su Canale5 sabato 22 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30.Detorna in prima serata sulla sua rete preferita per condurre dallo studio un nuovodi C’èper te che continuerà a raccontare i sentimenti, le emozioni, gli addii, i sorrisi e le sorprese fatte dai grandialla gente comune che le affida le loro toccanti storie alla conduttrice. Ecco quello che vedremo questa sera su Canale5 a partire dalle ore 21:30 e chi saranno i due attesiterzache si presteranno per delle toccanti sorprese. C’èper te: la terza25esima ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - VanityFairIt : La seconda puntata del 2022 del people show di Maria De Filippi ha ospitato l'attore turco #CanYaman, che ha raccon… - trash_italiano : A Verissimo ci sarà uno spazio dedicato a C’è Posta Per Te, per scoprire come si sono evolute le storie più interes… - Sissi32861168 : DRAGHI E SPERANZA C'E POSTA PER VOI! QUESTO È IL MIO - Lucillab4 : @FrancescoSaro Onde evitare rotture, io ho il c/c in Posta. È utilizzabile anche di sabato e mi costa molto poco! -