C’è posta per te, Luca Argentero è l’ospite della terza puntata [VIDEO] (Di venerdì 21 gennaio 2022) Attualmente tra i volti più amati del piccolo schermo, grazie al ruolo dell’ex primario Andrea Fanti in Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero è il nuovo ospite di C’è posta per te. Lo storico programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, andrà in onda sabato 22 gennaio in prima serata con la terza puntata … L'articolo C’è posta per te, Luca Argentero è l’ospite della terza puntata VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Attualmente tra i volti più amati del piccolo schermo, grazie al ruolo dell’ex primario Andrea Fanti in Doc – Nelle tue mani,è il nuovo ospite di C’èper te. Lo storico programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, andrà in onda sabato 22 gennaio in prima serata con la… L'articolo C’èper te,proviene da Velvet Gossip.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - VanityFairIt : La seconda puntata del 2022 del people show di Maria De Filippi ha ospitato l'attore turco #CanYaman, che ha raccon… - trash_italiano : A Verissimo ci sarà uno spazio dedicato a C’è Posta Per Te, per scoprire come si sono evolute le storie più interes… - pierospinazzola : @convivioblog @vitalbaa ...infatti, teoricamente, i pensionati, over 50 hanno l'obbligo, poi c'è da considerare che… - TrashRated_ : Ma chi cazzo è che cerca degli esempi da seguire nei concorrenti dei reality poi? Stanno là per scannarsi e fare ca… -