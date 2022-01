C’è Posta per Te, anticipazioni 22 gennaio: Luca Argentero, ospite (Di venerdì 21 gennaio 2022) C’è Posta per Te sabato 22 gennaio andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata, che si preannuncia già da ora ricca di emozioni e colpi di scena. Tra gli ospiti del terzo appuntamento, ci sarà Luca Argentero, l’attore della fiction Doc – Nelle tue mani 2. C’è Posta per Te, Luca Argentero ospite Alle prime due puntate stagionali di C’è Posta per Te hanno preso parte in qualità di ospiti: Can Yaman, Stefano De Martino e Paolo Bonolis e i quattro giurati di Tu si Que Vales (Rudi Zerbi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Teo Mammuccari). L’amatissimo attore italiano Luca Argentero sarà ospite nel salotto di Maria De Filippi, sabato 2022. C’è Posta per Te, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 21 gennaio 2022) C’èper Te sabato 22andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata, che si preannuncia già da ora ricca di emozioni e colpi di scena. Tra gli ospiti del terzo appuntamento, ci sarà, l’attore della fiction Doc – Nelle tue mani 2. C’èper Te,Alle prime due puntate stagionali di C’èper Te hanno preso parte in qualità di ospiti: Can Yaman, Stefano De Martino e Paolo Bonolis e i quattro giurati di Tu si Que Vales (Rudi Zerbi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Teo Mammuccari). L’amatissimo attore italianosarànel salotto di Maria De Filippi, sabato 2022. C’èper Te, ...

