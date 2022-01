C'è posta per te, anticipazioni 22 gennaio 2022: gli ospiti della puntata (Di venerdì 21 gennaio 2022) C'è posta per te, lo show condotto da Maria De Filippi e che da venticinque anni tiene compagnia al pubblico italiano con le sue storie, torna sabato 22 gennaio 2022 con una nuova puntata ricca di storie in grado di emozionare fino alle lacrime. Come avviene di consueto, ci saranno anche due ospiti vip che faranno delle sorprese ad alcune persone. Vediamo subito quali saranno le storie della puntata e gli ospiti famosi che cercheranno di rendere felici alcune persone non solo con la loro presenza, ma anche con dei regali. C'è posta per te, anticipazioni 22 gennaio: un padre cercherà di riappacificarsi con sua figlia I protagonisti di C'è posta per te sono da sempre le persone comuni ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 gennaio 2022) C'èper te, lo show condotto da Maria De Filippi e che da venticinque anni tiene compagnia al pubblico italiano con le sue storie, torna sabato 22con una nuovaricca di storie in grado di emozionare fino alle lacrime. Come avviene di consueto, ci saranno anche duevip che faranno delle sorprese ad alcune persone. Vediamo subito quali saranno le storiee glifamosi che cercheranno di rendere felici alcune persone non solo con la loro presenza, ma anche con dei regali. C'èper te,22: un padre cercherà di riappacificarsi con sua figlia I protagonisti di C'èper te sono da sempre le persone comuni ...

