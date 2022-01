C’è la notizia sul futuro di Milinkovic-Savic: può succedere a giugno! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sergej Milinkovic-Savic è – da qualche anno – al centro delle voci del mercato della Lazio. Nonostante l’interesse di diversi club e di fronte a ingaggi più alti di quello attuale, il serbo ha sempre voluto continuare con i biancocelesti. Milinkovic-Savic Lazio CessioneCome riporta la Gazzetta dello Sport, è andato in scena un incontro tra l’entourage del centrocampista e i dirigenti laziali, nel quale sono stati intavolati diversi discorsi, tra cui la possibilità che il numero 21 possa finire sul mercato ed essere ceduto e può partire di fronte a un’offerta irrinunciabile, una decisione che mette d’accordo le due parti. Vedremo se il ‘Sergente’ rimarrà fedele ai colori biancocelesti o se vorrà provare un’esperienza in un top club. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sergejè – da qualche anno – al centro delle voci del mercato della Lazio. Nonostante l’interesse di diversi club e di fronte a ingaggi più alti di quello attuale, il serbo ha sempre voluto continuare con i biancocelesti.Lazio CessioneCome riporta la Gazzetta dello Sport, è andato in scena un incontro tra l’entourage del centrocampista e i dirigenti laziali, nel quale sono stati intavolati diversi discorsi, tra cui la possibilità che il numero 21 possa finire sul mercato ed essere ceduto e può partire di fronte a un’offerta irrinunciabile, una decisione che mette d’accordo le due parti. Vedremo se il ‘Sergente’ rimarrà fedele ai colori biancocelesti o se vorrà provare un’esperienza in un top club. Francesco Scanu

