“C’è il rischio che il feto sia affetto da malattie genetiche rare?”

Buongiorno, ho 46 anni, non ho figli e negli scorsi sei anni ho avuto quattro aborti spontanei. Ho poi effettuato cinque tentativi di fecondazione assistita, ma la diagnosi preimpianto di tutti gli otto embrioni formatisi ha sempre riscontrato aneuploidie tali da non consentire l'impianto. Ogni approfondimento genetico (e non) non riscontrò anomalie. Ora sono alla 15esima settimana di una gravidanza ottenuta in modo naturale. La translucenza nucale ha rilevato un ispessimento di 4,7 mm. La villocentesi (cariotipo citogenetico e cariotipo molecolare) ha escluso aneuploidie e sono in corso approfondimenti (sequenziamento dell'esoma, malattie genetiche rare). L'ecografia pre-morfologica della 16esima settimana è nella norma (misure, placenta, osso nasale, frequenza cardiaca, tempo ventricolare atriale, valvole, etc.), ad eccezione di due ...

