Caso Saman Abbas, lo zio Danish è stato estradato. Ora è a Bologna

Caso Saman Abbas, lo zio Danish è stato estradato. Ora è in carcere a Bologna e lunedì è previsto l'interrogatorio Dopo l'arresto in Francia, a seguito di un mandato di arresto europeo, Hasnain Danish, lo zio di Saman Abbas, è stato estradato e ora si trova a Bologna. Il 34enne aveva chiesto di essere portato in Italia, dopo aver rifiutato più volte l'estradizione. L'uomo è sospettato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Saman. Su di lui pende l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere in concorso con altri quattro familiari.

