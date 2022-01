Caso Gilardi | la svolta | omicida tradito dal chewing gum trovato dieci anni fa

Advertising

PalermoToday : Giuliano Gilardi ucciso in camera da letto: un chewing gum tra le lenzuola riapre il caso - infoitinterno : Omicidio Giuliano Gilardi, dopo 10 anni si riapre il caso: il Dna di uno degli indagati sul chewing gum - telodogratis : Giuliano Gilardi ucciso in camera da letto: un chewing gum tra le lenzuola riapre il caso -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Gilardi

L' omicida incastrato dalla gomma da masticare a dieci anni di distanza . Unche sembrava irrisolvibile, e per questo archiviato anni fa, è stato riaperto dalla procura di ...di Giuliano, ...Il dna presente sulla gomma da masticare trovata nel letto dell'uomo nel giorno in cui fu ucciso a coltellate appartiene a uno dei quattro indagati nel fascicolo per omicidio riaperto dieci anni dopo ...Aosta, il giallo sembrava irrisolvibile. Poi il dna nella gomma da masticare: appartiene a uno dei quattro indagati per l’omicidio del pensionato ...È stato infatti individuato il Dna ritrovato sulla gomma da masticare che gli inquirenti hanno rinvenuto nel letto di Gilardi, accanto al suo cadavere, durante il sopralluogo effettuato dopo l'omicidi ...