Carrie Bradshaw sa come essere super cool anche dopo lo shampo (e anche solo per se stessa) (Di venerdì 21 gennaio 2022) La saga glam di Carrie Bradshaw ci regala nuove ispirazioni per la beauty routine quotidiana. Perché la vera star di And just like that è la chioma di Sarah Jessica Parker, che ora decreta: il turbante è il re indiscusso degli hair tools contemporanei. “And just like that”: il trailer definitivo del reboot di “Sex and the city” X Carrie Bradshaw ci insegna ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 gennaio 2022) La saga glam dici regala nuove ispirazioni per la beauty routine quotidiana. Perché la vera star di And just like that è la chioma di Sarah Jessica Parker, che ora decreta: il turbante è il re indiscusso degli hair tools contemporanei. “And just like that”: il trailer definitivo del reboot di “Sex and the city” Xci insegna ...

Advertising

alennto : Te amo Carrie Bradshaw en tu Versace ??? #AndJustLikeThat - FridaMtza : No soporto a Carrie Bradshaw ?????? - franci_mariani : Vado con la domanda più futile di sempre: Come si fa ad avere i capelli di Carrie Bradshaw? Magari tutti i giorni? - detregnarpavar : Quanto mi divertirei a spiegare la mia dating life in bilico fra monaca di clausura & wanna be Carrie Bradshaw - SimoBenini : @acidfaster Come una Carrie Bradshaw qualunque ?? -