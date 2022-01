Caro energia: Assologistica chiede attenzione per le imprese di un settore cruciale per la vita quotidiana del Paese (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente Ruggerone ricorda come a essere più colpito sia il comparto dei magazzini frigoriferi e auspica che le proposte dell’Associazione, già condivise con il Mise (con particolare riferimento a iniziative immobiliari a impatto zero), possano avere quanto prima seguito. Il Caro energia sta presentando un conto salatissimo per le imprese italiane e ancor più per quelle di logistica, con conseguenze pesanti per gli operatori specialmente di alcuni comparti specializzati del settore. “L’aumento del costo dell’energia è estremamente penalizzante per le attività imprenditoriali nel nostro Paese – commenta il presidente di Assologistica Umberto Ruggerone – Le imprese produttive sono penalizzate, ma altrettanto se non di più sono penalizzate le ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente Ruggerone ricorda come a essere più colpito sia il comparto dei magazzini frigoriferi e auspica che le proposte dell’Associazione, già condivise con il Mise (con particolare riferimento a iniziative immobiliari a impatto zero), possano avere quanto prima seguito. Ilsta presentando un conto salatissimo per leitaliane e ancor più per quelle di logistica, con conseguenze pesanti per gli operatori specialmente di alcuni comparti specializzati del. “L’aumento del costo dell’è estremamente penalizzante per le attività imprenditoriali nel nostro– commenta il presidente diUmberto Ruggerone – Leproduttive sono penalizzate, ma altrettanto se non di più sono penalizzate le ...

