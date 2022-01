Caro - bollette, le imprese chiedono di più (Di venerdì 21 gennaio 2022) Slitta a oggi il varo dei provvedimenti in Consiglio dei ministri. Bonomi a Draghi: "Sei miliardi? Sono solo un inizio" di CLAUDIA MARIN Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Slitta a oggi il varo dei provvedimenti in Consiglio dei ministri. Bonomi a Draghi: "Sei miliardi? Sono solo un inizio" di CLAUDIA MARIN

Advertising

matteosalvinimi : Dai 5.812 euro del 2020 ai 9.163 del 2021 (a parità di consumi): il caro-bollette si fa sentire anche per un’impres… - Greenpeace_ITA : [1/2] Sottrarre risorse alle rinnovabili per abbassare il caro bollette è un controsenso! Non risolve i nostri prob… - EnricoLetta : Oggi alle 13.15 #FiloDiretto su #RadioImmagina per rispondere alle domande sui temi al centro delle preoccupazioni… - COLDIRETTITOSCA : RT @Toscanaoggi: Caro #bollette: #Coldiretti toscana, inflazione al 3,7% taglia spesa delle famiglie, nelle campagne è #sos costi https://t… - mariacarla1963 : RT @f_burla: «L'agroalimentare - vale 360 miliardi, un quinto del Pil - è sull'orlo della chiusura per il combinato disposto dell'effetto c… -