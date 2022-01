Caro bollette, gas calmierato alle imprese. Si va verso il raddoppio della produzione dell’Eni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arriva oggi il primo decreto da 4 miliardi, tetto alle tariffe per le industrie dei settori in crisi. Bonomi vede Draghi a Palazzo Chigi: «Le quotazioni non sono destinate a calare a primavera» Leggi su lastampa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arriva oggi il primo decreto da 4 miliardi, tettotariffe per le industrie dei settori in crisi. Bonomi vede Draghi a Palazzo Chigi: «Le quotazioni non sono destinate a calare a primavera»

matteosalvinimi : Dai 5.812 euro del 2020 ai 9.163 del 2021 (a parità di consumi): il caro-bollette si fa sentire anche per un'impres… - Greenpeace_ITA : [1/2] Sottrarre risorse alle rinnovabili per abbassare il caro bollette è un controsenso! Non risolve i nostri prob… - EnricoLetta : Oggi alle 13.15 #FiloDiretto su #RadioImmagina per rispondere alle domande sui temi al centro delle preoccupazioni…