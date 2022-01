Cardiochirurgia robotica | Humanitas Gavazzeni nella storia europea

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 gennaio 2022)è tra i firmatari dell’articolo scientifico Robotic Cardiac Surgery: Status 2020 in Europe pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica Frontiers of Cardiovascular Medicine. L’ospedale bergamasco, infatti, è tra i 26 centri europei con un programma dicitatipubblicazione scientifica. L’articolo traccia lo stato dell’arte degli ultimi anni (dal 2016 ad oggi) di attivitàe analizza i benefici del percorso di cura per i pazienti. Due sono i centri in Italia in cui è attiva laed è stataGavavazzeni di Bergamo ad aprire la strada a questo innovativo programma di cura in Italia. Risale, ...