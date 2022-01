Caprari e Kalinic rispondono a Orsolini | il Verona ribalta il Bologna

Advertising

SPOONSOOOR : RT @Torinogranatait: Verona-Bologma 2-1, Caprari e Kalinic firmano la rimonta - Agenzia_Ansa : SERIE A I Il Verona batte il Bologna 2-1. In gol al 13' pt Orsolini, al 36'pt Caprari e al 39'st la rete decisiva d… - marinabeccuti : Verona-Bologma 2-1, Caprari e Kalinic firmano la rimonta - Torinogranatait : Verona-Bologma 2-1, Caprari e Kalinic firmano la rimonta - GranataAndy : RT @pisto_gol: Ver-Bol 2:1 Con i gol di Caprari e Kalinic il Verona batte in rimonta il Bologna e aggancia la zona Uefa. Partita a gran rit… -

Ultime Notizie dalla rete : Caprari Kalinic

Ottimo Skorupski sul destro di,ma l'estremo non può nulla sull'incornata di(85') servito da Lasagna.Pressione altissima dell'Hellas anche nella ripresa: errori di Simeone e, palla a fil di palo di Lasagna. Non sbaglia invece, di testa, appena entrato in campo (85').I padroni di casa salgono momentaneamente al nono posto, a -2 dalla zona Europa. Terzo ko di fila per i felsinei ...La squadra di Tudor, colpita in avvio da Orsolini, rimonta con Caprari e Kalinic e sogna l'Europa in attesa di sfidare la Juve (non ci sarà Simeone). Terzo ko di fila per gli emiliani di Mihajlovic, d ...