Calciomercato Inter | Marotta al lavoro - Subito un regalo per Inzaghi

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Slitta il passaggio alla @sampdoria di #Sensi: rimarrà all'@Inter fino alla gara contro il… - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter chiede qualche giorno di tempo alla @sampdoria prima di prendere una decisione su #Sensi.… - cmdotcom : #Inter, #Kolarov verso l’addio al calcio già a gennaio - news24_inter : #Sensi spinge per giocare: #Sampdoria in attesa ?? - Bubu_Inter : RT @cmdotcom: #Inter, assist di #Kolarov a #Kostic: pronto un nuovo tentativo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

, Kostic subito da Inzaghi - Tentativo di Marotta per il prestito Filip Kostic ©LaPresseLa priorità fissata da Simone Inzaghi per il mercato di riparazione è rappresentata dalla ...Ginter all'?/, all. Borussia: "Ok con Friedrich, ogni gara è...": LE MANOVRE DEI NERAZZURRI In questa seconda parte della sessione diinvernale ...Assembramento di terribili adolescenti, appena maggiorenni, su cui l'Inter punta. Alcuni faranno la storia del calcio, altri 'solamente' una carriera rispettabile. Una linea verde completata da ...La supersfida si giocherà subito dopo Inter-Venezia, con un campo già malridotto e spelacchiato: sotto accusa il superutilizzo ...