Calcio, Serie A: Caprari e Kalinic regalano la vittoria al Verona, continua la crisi del Bologna (Di sabato 22 gennaio 2022) Al termine di una partita combattutissima ed a tratti anche molto spettacolare, l'Hellas Verona riesce ad avere la meglio sul Bologna con il punteggio di 2-1. continua quindi il buon momento della squadra allenata da Igor Tudor, che risale momentaneamente al nono posto in classifica, mentre il Bologna non riesce a uscire dalla crisi in cui si è ritrovata negli ultimi due mesi, trovando la sesta sconfitta nelle ultime sette gare. La partita sembra subito indirizzarsi nel verso giusto per i rossoblù che trovano il vantaggio al 14? con un bel tiro da fuori di Riccardo Orsolini al termine di un'azione piuttosto confusa. L'Hellas però spinge con grande intensità, riuscendo a costruire più di un'occasione. Il pareggio arriva prima dell'intervallo con un sontuoso colpo di tacco di Gianluca ...

