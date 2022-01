Calcio: Rooney 'Panchina Everton? Lusingato da voci' (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'ex attaccante è attualmente alla guida del Derby County LONDRA (INGHILTERRA) - "Come tutti leggo di queste voci sui social media e sui giornali. Tutti sanno che sono cresciuto tifando Everton". Wayne Rooney non si sbilancia oltre sulle indiscrezione che lo vedrebbero in corsa per succedere ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'ex attaccante è attualmente alla guida del Derby County LONDRA (INGHILTERRA) - "Come tutti leggo di questesui social media e sui giornali. Tutti sanno che sono cresciuto tifando". Waynenon si sbilancia oltre sulle indiscrezione che lo vedrebbero in corsa per succedere ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Rooney Calcio: Rooney 'Panchina Everton? Lusingato da voci' "Sono lusingato da queste voci ma l'Everton sa che se vuole contattarmi, prima deve parlare con la mia società", ha aggiunto Rooney. . glb/red 21 - Gen - 22 16:13 21 gennaio 2022

L'Everton pensa ad un italiano: contatto a sorpresa per la panchina Due arrivano dal mondo della Premier League e sono Frank Lampard e Wayne Rooney. Il primo è fermo ... Al fianco di due bandiere del calcio inglese c'è poi la candidatura italiana. Everton, colloqui con ...

Calcio: Rooney 'Panchina Everton? Lusingato da voci' Tiscali.it Everton, Cannavaro nella lista dei possibili sostituti di Benitez L' Everton sfoglia la margherita per scegliere il sostituto di Rafa Benitez, esonerato da poco. La prima scelta era lo spagnolo Martinez, ma non si è trovato l'accordo, così gli inglesi sono andati su ...

per il dopo Benitez Lungo colloquio questa mattina tra i dirigenti dell'Everton e Fabio Cannavaro. Per la panchina lasciata vuota da Rafa Benitez, spunta con prepotenza la candidatura del capitano ...

