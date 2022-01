Calcio: Pelè dimesso da ospedale di San Paolo dopo 48 ore (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'ex fuoriclasse brasiliano ricoverato per un ciclo di chemioterapia SAN Paolo (BRASILE) - Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé, ha lasciato ieri notte l'ospedale di San Paolo, dove la ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'ex fuoriclasse brasiliano ricoverato per un ciclo di chemioterapia SAN(BRASILE) - Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé, ha lasciato ieri notte l'di San, dove la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pelè Calcio: Pelè dimesso da ospedale di San Paolo dopo 48 ore Un quadro clinico né confermato né smentito dall'agente di Pelè. Anche l'ospedale, in un comunicato, ha menzionato solo il trattamento per il "tumore del colon", specificando che l'ex campione è "in ...

Pelé: messaggio a Cristiano Ronaldo Commenta per primo Pelé a Cristiano Ronaldo : 'Congratulazioni per ciò che hai fatto nel calcio'.

Wenger: «Mbappé è incredibile. Lui come Pelé? Vi dico che...»