Calcio | ladri in casa di Lindelof | moglie e bambini si nascondono

Manchester, 21 gen. (Adnkronos) - Victor Lindelof non sarà convocato dal Manchester United questo fine settimana poiché il difensore vuole stare vicino alla sua famiglia dopo un'irruzione "molto traumatica" di alcuni ladri nella loro casa mentre giocava contro il Brentford. La terribile esperienza per la famiglia Lindelof, è stata raccontata dalla moglie Maja sui social. Mercoledì scorso, mentre il marito era in campo contro il Brighton, dei ladri sono entrati nella loro abitazione. "Ero sola con entrambi i bambini ma siamo riusciti a nasconderci e a chiuderci a chiave in una stanza prima che entrassero in casa. Stiamo bene date le circostanze ma è stato un momento spaventoso e traumatico. Adesso siamo in Svezia, trascorrendo un po' di tempo con le ...

