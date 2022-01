Calcio | Giudice sportivo | decisioni entro 31 01 su Atalanta-Torino | Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Ildi Serie A "ha deliberato di rinviare le pronunzie sulle gare in epigrafe, che verranno assunte e rese noteil 31 gennaio 2022, ritenuto necessario approfondire ogni singola questione tenendo conto della peculiarità delle singole fattispecie". Le gare in questione sonoche dovevano disputarsi il 6 gennaio 2022.

2021 - 2022 Eccellenza Campania Squadra in casa Scafatese 1922 Squadra avversaria San Marzano Ilsportivo territoriale avv. Maurizio La Duca ha punito la Scafatese, in occasione della ...Una giornata di squalifica per Gargiulo del Lecce, doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario MILANO - IlSportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A. I. A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 gennaio 2022, ha assunto le decisioni ...Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Il Giudice Sportivo di Serie A "ha deliberato di rinviare le pronunzie sulle gare in epigrafe, che verranno assunte e rese note entro il 31 gennaio 2022, ritenuto necessari ...Eduardo Chiacchio, legale della Salernitana, si è soffermato sul caso della gara rinviata con l'Udinese perché i granata furono bloccati dall'ASL.