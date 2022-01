Calcio femminile, Serie A 2022: Juventus all’ostacolo Fiorentina, insidie per Roma e Sassuolo (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Serie A di Calcio femminile 2022 è giunta alla sua giornata numero 13, che si aprirà come di consuetudine con il lunch match del sabato, in cui il Sassuolo cercherà di tenersi in scia delle prime affrontando il Verona, prima della trasferta di Pomigliano in casa dell’Empoli alle 14.30. In contemporanea anche la Juventus, che proverà a rimanere a punteggio pieno fronteggiando questa volta l’ostica Fiorentina, ancora a secco di vittorie nel 2022; la domenica sarà dunque aperta alle 12.30 dalla Roma, prima inseguitrice della Vecchia Signora, contrapposta al Napoli. A chiudere il programma saranno dunque le due milanesi, con l’Inter che se la vedrà con la Lazio penultima in classifica, mentre il Milan avrà la possibilità di guadagnare ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) LaA diè giunta alla sua giornata numero 13, che si aprirà come di consuetudine con il lunch match del sabato, in cui ilcercherà di tenersi in scia delle prime affrontando il Verona, prima della trasferta di Pomigliano in casa dell’Empoli alle 14.30. In contemporanea anche la, che proverà a rimanere a punteggio pieno fronteggiando questa volta l’ostica, ancora a secco di vittorie nel; la domenica sarà dunque aperta alle 12.30 dalla, prima inseguitrice della Vecchia Signora, contrapposta al Napoli. A chiudere il programma saranno dunque le due milanesi, con l’Inter che se la vedrà con la Lazio penultima in classifica, mentre il Milan avrà la possibilità di guadagnare ...

Advertising

FIGCfemminile : Il cordoglio della Divisione Calcio Femminile per la scomparsa di Alessia Sanna, 18enne portiere della Torres. Ciao… - RadioLazzari : @AgataCentasso quando vieni a parlare di calcio femminile a #radiopadova ? - fabiobonzanini : @FiliFuli @dodena66 @JuventusFCWomen Poi sono ancora “dilettanti” x le regole italiche del calcio femminile - luca_petitti : RT @FIGCfemminile: Il cordoglio della Divisione Calcio Femminile per la scomparsa di Alessia Sanna, 18enne portiere della Torres. Ciao Ales… - danilo_billi_74 : RT @FIGCfemminile: Il cordoglio della Divisione Calcio Femminile per la scomparsa di Alessia Sanna, 18enne portiere della Torres. Ciao Ales… -