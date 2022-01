Calcio a 5 | Europei 2022 | Italia | il post Finlandia e una Slovenia subito da affrontare

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “II pareggio è sempre una condizione che ti fa pensare se essere deluso o soddisfatto del risultato”, parole di Massimiliano Bellarte, il ct dell’che aglidia 5 ha esordito con un 3-3 contro la. Nulla di meglio quindi per analizzare “i bicchieri mezzi pieni e mezzi vuoti”, sì, perché di aspetti ce ne sono molteplici, di una rappresentativa azzurra che ora dovrà pensare al match di lunedì prossimo contro unacapace di fermare sul 4-4 il favoritissimo Kazakistan.: cosa ha funzionato? Dal punto di vista “nervoso e motivazionale”, nonostante lo svantaggio a freddo e il fatto di subire in rapida successione il 2-2 e poi il 2-3 in poco più di tre minuti in un momento nevralgico del secondo tempo, la squadra c’è. Nessuno ...