Bundesliga | cade ancora l’Eintracht | il Bielefeld vince 2-0

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La ventesima giornata disi apre con il primo risultato a sorpresa del week end.Francofortein casa contro ilche2-0 e respira in zona salvezza. Una prima mezz’ora da incubo per i padroni di casa al Deutsche Bank Park, un parziale che ha di fatto indirizzato e deciso questa partita che ridimensiona le aspirazioni europee degli uomini di Glasner. Al 5? Wimmer apre le marcature e porta in vantaggio gli ospiti, al 27? Schopf raddoppia su assist dello stesso Wimmer. Ilsale a 21 punti in classifica e prosegue la sua rincorsa e striscia positiva di risultati,perde la seconda partita delle ultime tre ed è ora a -2 dal sesto posto con una partita in più. SportFace.