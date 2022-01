Brescia | sindaco vieta alcolici vicino alla stazione | gravi sanzioni per i trasgressori

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Milano, 21 gen. (Adnkronos) -ta la vendita di. dal 21 gennaio al 25 aprile 2022. L'ordinanza, firmata dalEmilio Del Bono, prevede un divieto destinato a tutti: esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, bar, supermercati, distributori automatici, i quali non potranno vendere bevande di qualsiasi gradazione alcolica, contenute in qualsiasi recipiente, in qualsiasi giorno dalle ore 14.30 alle ore 6. La decisione è stata presa dopo che nella zona dellaè stato evidenziato un eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che indugiano negli spazi pubblici, con la ovvia conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, e di ...

Advertising

Anonymous3Kings : Benvenuti al Concorso Idee Barba Grossa Brescia - L'hobby del Sindaco - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Circoscritte le fiamme sul Monte #Maddalena. Il sindaco di Brescia @DelBono2018: 'Nessuna abitazione è a rischio'. htt… - TgrRaiLombardia : Circoscritte le fiamme sul Monte #Maddalena. Il sindaco di Brescia @DelBono2018: 'Nessuna abitazione è a rischio'.… - fil_roberta : @ottogattotto Forse non vi rendete conto di quanto è estesa Roma e di quanti abitanti ha. Non si può paragonare Bre… - quibresciait : Brescia, il sindaco Del Bono saluta e ringrazia il prefetto Attilio Visconti - (red.) Il sindaco di Brescia Emilio… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia sindaco

Brescia Oggi

IldiEmilio Del Bono ha ricevuto oggi a palazzo Loggia Maria Rosaria Laganà, nuovo Prefetto di. Dopo la visita, il prefetto Laganà, insieme con ile con il presidente ...La notizia era già stata annunciata lo scorso mese di ottobre, quando ildalignese Ivan Faustinelli era stato a Losanna, in Svizzera, per firmare ufficialmente il contratto delle città ...Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Vietata la vendita di alcolici a Brescia, vicino alla stazione. dal 21 gennaio al 25 aprile 2022. L'ordinanza, firmata ...Il sindaco Emilio Del Bono ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e contenute in qualsiasi recipiente. Da quando e per quanto tempo L'ord ...