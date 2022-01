Bper Banca sigla protocollo intesa con Anaci (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) e Bper Banca hanno sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d'intesa valido su tutto il territorio nazionale, che presenta condizioni particolarmente convenienti per i conti correnti dei condomini amministrati dai professionisti associati ad Anaci. Sempre attenta alle esigenze operative per lo sviluppo professionale dei propri associati, Anaci ha previsto all'interno dell'accordo miglioramenti operativi necessari alla gestione completamente automatizzata dei conti correnti, allineati e aggiornati in tempo reale con il registro di contabilità dei condomini previsto per legge. “Grazie alla partnership con Bper Banca, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) -(Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) ehanno sottoscritto nei giorni scorsi und'valido su tutto il territorio nazionale, che presenta condizioni particolarmente convenienti per i conti correnti dei condomini amministrati dai professionisti associati ad. Sempre attenta alle esigenze operative per lo sviluppo professionale dei propri associati,ha previsto all'interno dell'accordo miglioramenti operativi necessari alla gestione completamente automatizzata dei conti correnti, allineati e aggiornati in tempo reale con il registro di contabilità dei condomini previsto per legge. “Grazie alla partnership con, ...

