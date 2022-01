Bozza del nuovo Dpcm | senza Green pass consentiti soltanto i servizi essenziali

Advertising

petergomezblog : Tassonomia verde, gli esperti Ue bocciano a sorpresa l’inclusione del nucleare e del gas nella bozza: violano il pr… - Agenzia_Ansa : Arriva una nuova stretta contro le frodi sui bonus edilizi, compreso il Superbonus: la bozza del decreto Sostegni t… - lofioramonti : Come da noi previsto. Con buona pace dei soloni nostrani, che appoggiano le lobby fossili e nucleari anche contro l… - dukana2 : RT @dukana2: Tassonomia verde, gli esperti #Ue bocciano a sorpresa l'inclusione del #nucleare e del #gas nella bozza: violano il principio… - antoninobill : Tassonomia verde, gli esperti Ue bocciano a sorpresa l’inclusione del nucleare e del gas nella bozza: violano il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza del

Decreto sostegni, Giorgetti: 'Dal governo 390 milioni per attività in crisi' Più nel dettaglio, lanuovo decreto Sostegni prevede che nel primo trimestre di quest'anno torni il credito d'......Suprema ha stabilito questa settimana che Trump non può impedire che tali documenti vengano consegnati al comitato inquirente sulla baseprivilegio esecutivo dovuto agli ex presidenti. La...Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano protagonisti di un progetto urbanistico comune. Gli elaborati saranno adottati entro il 28 febbraio ...Passo in avanti nella bozza del dl Sostegni, intanto è arrivato il via libera per il "Codice della ricostruzione". Legnini: "Riforma storica" ...