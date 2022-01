Borsa: Milano pesante ( - 1,4%) con Europa e Stellantis (Di venerdì 21 gennaio 2022) I primi scambi confermano l'avvio difficile per Piazza Affari, che come le altre Borse europee sconta le forti vendite a Wall street nel finale della seduta di ieri di Netflix e Peloton, che aprono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) I primi scambi confermano l'avvio difficile per Piazza Affari, che come le altre Borse europee sconta le forti vendite a Wall street nel finale della seduta di ieri di Netflix e Peloton, che aprono ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borsa di Milano KO in avvio, Stellantis affonda a - 4% Molto male in avvio Piazza Affari che si accoda al sell - off che sta caratterizzando l'azionario. Il Ftse Mib segna in avvio - 1,4% a 27.179 punti. Ieri sera Wall Street è scesa bruscamente in ...

La flotta di Moby ormai a un passo dal salvataggio, si dividerà in due In tribunale il piano-bis per convincere i creditori a dire sì. Quattro colpi di scena più il rebus di commissari e ministero ...

